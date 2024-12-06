Более 179 тысяч поездок совершили лица с инвалидностью через инватакси в 2024 году

Проект был запущен для повышения качества и скорости предоставления услуг. Ранее пользователи сталкивались с рядом сложностей, такими как необходимость записываться за день до поездки и нехватка специализированного транспорта. В рамках пилота граждане могут заказывать инватакси через приложение Яндекс Go, что позволяет: