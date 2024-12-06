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Более 179 тысяч поездок совершили лица с инвалидностью через инватакси в 2024 году

Пилотный проект с агрегаторами такси повысил доступность и качество услуг для людей с особыми потребностями.

В рамках пилотного проекта, инициированного Министерством труда и социальной защиты населения РК, в 2024 году инватакси через агрегаторы такси было использовано 179,6 тысячи раз в Астане и Алматы, сообщает El.kz.

Этот результат демонстрирует значительное увеличение спроса, особенно по сравнению с 2023 годом, когда услугами инватакси воспользовались 53,9 тысячи раз.

Проект был запущен для повышения качества и скорости предоставления услуг. Ранее пользователи сталкивались с рядом сложностей, такими как необходимость записываться за день до поездки и нехватка специализированного транспорта. В рамках пилота граждане могут заказывать инватакси через приложение Яндекс Go, что позволяет:

Компания Яндекс присоединилась к проекту на безвозмездной основе, обеспечивая отсутствие комиссий за поездки. Водители агрегатора проходят инструктаж, включающий рекомендации по помощи людям с особыми потребностями.

На первом этапе участие в пилотном проекте приняли жители Астаны и Алматы, входящие в фокус-группу. В 2024 году проект будет продолжен и расширен на другие регионы и группы лиц с инвалидностью.

Эта инициатива демонстрирует готовность государства внедрять инновационные подходы для создания доступной среды и повышения уровня жизни граждан с особыми потребностями.