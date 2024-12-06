В Красноярск привезут ковчег с честной главой святителя Иннокентия Московского. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской епархии.
Святыню привезут в Красноярск 7 декабря в 17:00. Мощи встретит митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Ковчег будет находиться в Покровском кафедральном соборе (ул. Сурикова, 26) с 7 по 11 декабря. Затем его доставят в храм апостола Андрея Первозванного (ул. Тельмана, 28).
Отметим, что епископ Иннокентий (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов, годы жизни 1797 — 1879) был первым православным епископом Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки, также занимал сан митрополита Московского и Коломенского с 1868 года до конца жизни. Он помогал осваивать Дальний Восток и просвещать его коренной народ.
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