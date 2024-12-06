В Красноярск привезут ковчег с честной главой святителя Иннокентия

Отметим, что епископ Иннокентий (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов, годы жизни 1797 — 1879) был первым православным епископом Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки, также занимал сан митрополита Московского и Коломенского с 1868 года до конца жизни. Он помогал осваивать Дальний Восток и просвещать его коренной народ.