Стоимость новогоднего банкета в белорусских санаториях составит 250 рублей. Об этом рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, сообщает БелТА.
«По имеющимся сведениям, банкет в среднем обойдется в 250 рублей», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что есть санатории, которые отказались от новогоднего банкета, предусмотрев программу и различные локации с угощениями. Аргумент состоял в том, что в санаториях ужин заканчивается после 18.00. Некоторые люди завершают питание примерно около 20.00, через пару часов им снова нужно садиться за стол, а банкет стоит определенных денег.
Болбатовский обратил внимание на то, что указанная форма имеет право на жизнь, отметив, что заполняемость в таком санатории является стопроцентной.
— Никто не отказался от участия в новогодней программе по причине отсутствия новогоднего банкета, — уточнил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
Тем временем путевки в санатории Беларуси подорожают до 5% с 2025 года.
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