Стоимость новогоднего банкета в белорусских санаториях составит 250 рублей

Также отмечается, что есть санатории, которые отказались от новогоднего банкета, предусмотрев программу и различные локации с угощениями. Аргумент состоял в том, что в санаториях ужин заканчивается после 18.00. Некоторые люди завершают питание примерно около 20.00, через пару часов им снова нужно садиться за стол, а банкет стоит определенных денег.