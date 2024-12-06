В Центральном районе Красноярска установят горку высотой 2,2 метра

Темой открытия выбран девиз «В Новый год — так с музыкой!». Для посетителей проведут танцевальные мастер-классы по зумбе и хип-хопу, а встречать гостей будут ходулисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, а также герои мультфильма «Маша и Медведь». По сценарию красноярцы должны найти главную мелодию Нового года.
В настоящее время специалисты продолжают работы по установке елки. Сейчас уже смонтирован каркас 16-метровой новогодней красавицы, а на следующей неделе планируется приступить к украшению. В этом году в сквере установят большую горку высотой ската 2,2 метра. Также гостей будут радовать скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. Как отмечают в мэрии, горку возведут по всем правилам и сертифицируют, а для безопасности горожан рядом с ней будут дежурить специальные операторы.
«Определяя наполнение ёлочного городка, мы сразу же решили, что ни в коем случае не станем отказываться от горки. Ежегодно этот аттракцион становится центром притяжения жителей Покровки и Покровского. Поэтому в рамках выделенного бюджета решили уменьшить количество ледяных фигур, но оборудовать при этом полноценную горку, которая наверняка понравится красноярцам разного возраста», — рассказал руководитель администрации Центрального района Максим Орешников.