В Центральном районе Красноярска установят горку высотой 2,2 метра

В настоящее время специалисты продолжают работы по установке елки. Сейчас уже смонтирован каркас 16-метровой новогодней красавицы, а на следующей неделе планируется приступить к украшению. В этом году в сквере установят большую горку высотой ската 2,2 метра. Также гостей будут радовать скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. Как отмечают в мэрии, горку возведут по всем правилам и сертифицируют, а для безопасности горожан рядом с ней будут дежурить специальные операторы.