Красноярцам объяснили особенности работы резиденции Деда Мороза на Татышеве

В этом году новогодняя локация работает только в выходные дни 7, 8, 14, 15 и 21, 22 декабря. В пресс-службе Татышев-парка пояснили, что такой график выбрали из-за жалоб красноярцев — в будние дни они не могли привести детей посреди рабочего дня и откладывали визит на вечер или выходные. Из-за этого собирались большие очереди. Чтобы избежать проблемы, было принято решение растянуть время работы резиденции на весь декабрь и принимать гостей с 11:00 до 20:00.