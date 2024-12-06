Красноярцам объяснили особенности работы резиденции Деда Мороза на Татышеве

В этом году новогодняя локация работает только в выходные дни 7, 8, 14, 15 и 21, 22 декабря. В пресс-службе Татышев-парка пояснили, что такой график выбрали из-за жалоб красноярцев — в будние дни они не могли привести детей посреди рабочего дня и откладывали визит на вечер или выходные. Из-за этого собирались большие очереди. Чтобы избежать проблемы, было принято решение растянуть время работы резиденции на весь декабрь и принимать гостей с 11:00 до 20:00.
Организаторы объяснили, что предварительную запись на посещение резиденции, чтобы людям не стоять в очереди, не вводят, так как не у всех есть возможность для записи онлайн.
В резиденцию Деда Мороза запускают только по одной или две семьи из-за того, что помещение слишком маленькое. Много людей в ней не поместятся, а фотографам в тесноте будет сложно сделать красивые снимки. Также такое решение объяснили опасениями, что детям может быть некомфортно в большой компании незнакомцев.
При этом красноярцам, которые приведут своих детей к резиденции вечером, нужно быть готовыми к тому, что очередь может «закрыться» раньше заявленного времени.
«Мы хотим подарить детям сказочный незабываемый момент. Это, к сожалению, невозможно осуществить, если постоянно торопиться. Поэтому каждому маленькому гостю Дед Мороз и Снегурочка уделяют от 3 до 5 минут. Организаторы учитывают это, и чтобы на держать вас просто так на морозе, закрывают очередь. Резиденция идет 6 дней, вы можете прийти в следующий раз чуть раньше», — советуют организаторы.
Напомним, в 2022 году, когда резиденция работала первый раз, произошел серьезный скандал из-за того, что люди пытались попасть к Деду Морозу после окончания работы локации.