Начальник ГУ МВД по Пермскому краю покидает свою должность

Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов уходит со своей должности, сообщает «Ъ-Прикамье».
По данным издания, утром 6 декабря генерал-лейтенант Щеглов поблагодарил своих подчинённых за работу и сообщил им, что собирается покинуть свою должность. Источники «Ъ-Прикамье» отмечают, что действующий начальник может выйти на пенсию, однако на данный момент неизвестно, когда именно в краевом управлении сменится руководство.
В мае 2024 года сайт perm.aif.ru рассказывал, что в СМИ были опубликованы сообщения о том, что Александр Щеглов может покинуть пост. На тот момент полицейский находился в отпуске.
Источники URA.RU утверждали, что после отдыха Щеглов не должен был вернуться на рабочее место, и также называли возможных претендентов на место руководителя краевого ГУ МВД. Среди них были руководители из Забайкальского и Алтайского края.