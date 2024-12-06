Начальник ГУ МВД по Пермскому краю покидает свою должность

По данным издания, утром 6 декабря генерал-лейтенант Щеглов поблагодарил своих подчинённых за работу и сообщил им, что собирается покинуть свою должность. Источники «Ъ-Прикамье» отмечают, что действующий начальник может выйти на пенсию, однако на данный момент неизвестно, когда именно в краевом управлении сменится руководство.