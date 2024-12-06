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В Ростове-на-Дону до 20 декабря ограничат движение транспорта по Нансена

Ростовчан предупредили об ограничениях на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове до 20 декабря ограничат движение транспорта по Нансена. Об этом сообщили в городской администрации.

С 8 декабря автомобилисты не смогут свободно проехать по улице Нансена. Ограничения будут действовать от переулка Уфимского до переулка Автобусного. Также это коснется и самого переулка Автобусного. Там же введут одностороннее движение от улицы Красноводской.

Причиной временных неудобств стали работы на водопроводе. Ремонт планируется завершить до 20 декабря. Автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут.