Разработан беспилотный робот для фрезерования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Студент Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создал беспилотного робота для фрезерования металла и древесины. Устройство способно перемещаться в рабочей зоне любого размера, что позволяет обрабатывать заготовки в разных частях производства без перемещения станка, сообщил ТАСС разработчик новинки Никита Шкода.
«Мы разработали компактного самодвижущегося робота “Термит” для автоматизированной фрезеровки. В отличие от традиционных стационарных станков наша система может перемещаться по рабочей зоне любого размера, что увеличивает рабочую область и позволяет обрабатывать материалы, расположенные в разных местах без необходимости перемещения станка», — сказал Шкода.
«Термит» ориентируется в пространстве с помощью системы компьютерного зрения. Программное обеспечение робота позволяет оператору создать виртуальную карту пространства с разметкой того, каким образом требуется обработать определенную деталь. Электронная начинка робота заключена в небольшой треугольный корпус, который перемещается на трех колесах.
«Планируем внедрить “Термиту” роевой искусственный интеллект, позволяющего нескольким компактным роботам работать одновременно над одной деталью, что значительно улучшит производительность и гибкость работы системы. Он найдет применение в отраслях строительства, деревообработки, машиностроения и архитектуры», — считает Шкода.
Университет «ЛЭТИ» основан в 1886 году, один из ведущих технических университетов России. Там обучается 11 тыс. студентов.