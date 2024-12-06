Разработан беспилотный робот для фрезерования

«Мы разработали компактного самодвижущегося робота “Термит” для автоматизированной фрезеровки. В отличие от традиционных стационарных станков наша система может перемещаться по рабочей зоне любого размера, что увеличивает рабочую область и позволяет обрабатывать материалы, расположенные в разных местах без необходимости перемещения станка», — сказал Шкода.