В Москве третий год подряд не будут запускать новогодние фейерверки

В 2022 году московские власти отказались от фейерверков на Новый год по итогам голосования в «Активном гражданине», в котором приняло участие около 300 тыс. человек. В 2023 году в столице не было салютов на Новый год и Рождество. Также в прошлом году не проводили новогодний прием в Кремле. В этом году День города в Москве тоже прошел без фейерверков и крупных мероприятий.