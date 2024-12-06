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В Москве третий год подряд не будут запускать новогодние фейерверки

В Москве в этом году не будут запускать новогодние фейерверки, заявил мэр города Сергей Собянин. Такое решение власти принимают третий год подряд.

Источник: РИА "Новости"

«Нет, не планируется», — сказал «РИА Новости» господин Собянин в ответ на соответствующий вопрос.

В 2022 году московские власти отказались от фейерверков на Новый год по итогам голосования в «Активном гражданине», в котором приняло участие около 300 тыс. человек. В 2023 году в столице не было салютов на Новый год и Рождество. Также в прошлом году не проводили новогодний прием в Кремле. В этом году День города в Москве тоже прошел без фейерверков и крупных мероприятий.

Правительство Санкт-Петербурга пока не планировало праздничный салют по случаю Нового года. Из-за усиления мер безопасности также не будет фейерверка в Перми и Удмуртии.

праздники
Собянин Сергей