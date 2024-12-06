Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 6 декабря

Кроме этого, местами по стране выпадет снег, а также мокрый снег. Погода будет преимущественно облачной. Утром возможны туманы и гололед.
В зависимости от региона столбик термометра днем будет показывать от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Белгидромет объявил на пятницу желтый уровень опасности из-за гололедицы на отдельных участках дорог в Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Кроме этого, местами по стране выпадет снег, а также мокрый снег. Погода будет преимущественно облачной. Утром возможны туманы и гололед.
В зависимости от региона столбик термометра днем будет показывать от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.