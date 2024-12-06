День прокуратуры отмечают в Казахстане

В 1936 году Казахская АССР получила статус союзной республики, и в этом же году был издан Приказ о разделении Наркомата юстиции и прокуратуры, которая стала подчиняться непосредственно прокурору СССР. В числе основных задач прокуратуры союзных республик в тот период, как и сейчас, была борьба с преступностью. Однако при этом сотрудники прокуратуры Казахской ССР проделали большую работу по пересмотру уголовных дел по необоснованно репрессированным гражданам и приложили немало усилий для их реабилитации.