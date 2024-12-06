Главные новости 6 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 6 декабря 2024 года.
Интервью Лаврова Карлсону посмотрели миллионы зрителей
Интервью главы российского МИДа Сергея Лаврова журналисту Такеру Карлсону, опубликованное в ночь на 6 декабря, привлекло внимание мировой общественности. Министр ответил на вопросы об отношениях России и США, о риске ядерной войны, ударе «Орешником».
Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области
Макрон заявил, что не собирается уходить с поста президента
Президент Франции Эммануэль Макрон после отставки правительства объявил, что останется на посту до окончания срока полномочий в 2027 году, но не будет участвовать в следующих выборах. Ранее представители оппозиции потребовали его отставки.
За ночь средства ПВО России ликвидировали 33 беспилотника ВСУ
Четыре региона России подверглись атакам украинских беспилотников. Средства ПВО уничтожили 33 БПЛА над Воронежской, Курской, Белгородской областями и Крымом. Два безэкипажных катера, следовавших к Крымскому полуострову, ликвидированы в Черном море.