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Главные новости 6 декабря 2024 года

Последние новости за сегодня — 6 декабря 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 6 декабря 2024 года.

Источник: телеграм-канал Марии Захаровой

Интервью Лаврова Карлсону посмотрели миллионы зрителей

Интервью главы российского МИДа Сергея Лаврова журналисту Такеру Карлсону, опубликованное в ночь на 6 декабря, привлекло внимание мировой общественности. Министр ответил на вопросы об отношениях России и США, о риске ядерной войны, ударе «Орешником».

Источник: РИА "Новости"

Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области

После отставки губернатора Курской области Сергея Смирнова его место по решению президента РФ Владимира Путина займет депутат Госдумы Александр Хинштейн. Парламентарий выразил готовность возглавить приграничный регион для кризисного управления.

Источник: AP 2024

Макрон заявил, что не собирается уходить с поста президента

Президент Франции Эммануэль Макрон после отставки правительства объявил, что останется на посту до окончания срока полномочий в 2027 году, но не будет участвовать в следующих выборах. Ранее представители оппозиции потребовали его отставки.

За ночь средства ПВО России ликвидировали 33 беспилотника ВСУ

Четыре региона России подверглись атакам украинских беспилотников. Средства ПВО уничтожили 33 БПЛА над Воронежской, Курской, Белгородской областями и Крымом. Два безэкипажных катера, следовавших к Крымскому полуострову, ликвидированы в Черном море.

Трамп назвал кандидата на должность «царя» по криптовалюте в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет в Белом доме новую должность — «царя», то есть спецпредставителя по вопросам искусственного интеллекта и криптовалюты. Занять ее он предложил экс-директору PayPal Дэвиду Саксу.