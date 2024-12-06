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Новый министр культуры Чернецкий сказал про фильм, который станет прорывом

Министр культуры Чернецкий сказал, что Беларусь разрабатывает прорывной фильм.

Источник: Комсомольская правда

Министр культуры Беларуси Руслан Чернецкий сказал про фильм, который станет прорывом, передает БелТА.

— Давайте без спойлеров. Но тем не менее такие наметки уже есть, — заметил Чернецкий.

По его словам, в работе уже имеется проект, который прогремит. Он акцентировал внимание на том, что это будет прорыв.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал позорищем происходящее в белорусском кино.

Напомним, что глава государства 2 декабря назначил министром культуры актера и депутата Руслана Чернецкого.

Кстати, Чернецкий признался, что не хочет уходить со сцены.