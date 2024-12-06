Новый министр культуры Чернецкий сказал про фильм, который станет прорывом

Министр культуры Беларуси Руслан Чернецкий сказал про фильм, который станет прорывом, передает БелТА.
— Давайте без спойлеров. Но тем не менее такие наметки уже есть, — заметил Чернецкий.
По его словам, в работе уже имеется проект, который прогремит. Он акцентировал внимание на том, что это будет прорыв.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал позорищем происходящее в белорусском кино.
Напомним, что глава государства 2 декабря назначил министром культуры актера и депутата Руслана Чернецкого.
Кстати, Чернецкий признался, что не хочет уходить со сцены.