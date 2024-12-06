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ГАИ ограничит движение всех видов транспорта в центре Минска 6 декабря

ГАИ предупредила про ограничения в движении транспорта в центре Минска 6 декабря.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ ограничит движение всех видов транспорта в центре Минска 6 декабря. Подробности озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что по причине проведения мероприятий в пятницу, 6 декабря 2024 года, возможны временные ограничения в движении все видов транспорта в центре Минска. ГАИ просит минчан и гостей города принимать во внимание указанную информацию в момент выбора маршрута и способа передвижения. Также попросили проявлять осторожность и соблюдать Правила дорожного движения.

Ранее ГАИ сказала о важном изменении в работе камер скорости в Беларуси.

Тем временем стоимость новогоднего банкета в белорусских санаториях составит 250 рублей.

Кстати, Белгидромет сказал, где выпадет снег в Беларуси 6 декабря.