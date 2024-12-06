ГАИ ограничит движение всех видов транспорта в центре Минска 6 декабря

В сообщении сказано, что по причине проведения мероприятий в пятницу, 6 декабря 2024 года, возможны временные ограничения в движении все видов транспорта в центре Минска. ГАИ просит минчан и гостей города принимать во внимание указанную информацию в момент выбора маршрута и способа передвижения. Также попросили проявлять осторожность и соблюдать Правила дорожного движения.