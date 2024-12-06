Горячую линию по лекарствам для детей с диабетом запустили на Южном Урале

В Челябинской области запустили горячую линию для родителей детей с сахарным диабетом. Специалисты ответят на вопросы по лекарственному обеспечению таких маленьких пациентов, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«В условиях импортозамещения у родителей детей с сахарным диабетом возникает ряд вопросов, например, как происходит назначение и выписка льготных рецептов или почему рецепты на лекарственные средства врачи выписывают не по конкретному торговому наименованию препарата, а по международному непатентованному, и так далее. Прямая линия по вопросам обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями позволит максимально оперативно решать проблемы, если они возникают», — пояснила глава регионального минздрава Татьяна Колчинская.
Оставить обращение или задать вопрос жители региона могут по номеру (351) 240−22−22 (добавочный 465). Звонки принимают в будние дни с 9 до 12 часов.