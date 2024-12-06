Закупайте батарейки и свечи, плановые отключения электроэнергии продолжаются: Где в Кишиневе не будет света в пятницу, 6 декабря

Где в Кишиневе не будет электричества в пятницу, 6 декабря.
Кишинев, сектор Ботаника
- ул. Альбица 1−9, 6−12, 38, Александру Болдур 1, 1А, 4−6, 10−20, 9−11, 15−19, Бэчой Ной 1−7, 11−19, 25, 29−31, 999, 2−14, 14Б, 14/5, 14/9, 14/10, 14/12, 18, 30, ул. Бэчой Ной 3, 9/1, 18, Косашилор 1−7, 2−4, Декабристилор 54, Георге Безвичони 5, 15−17, 21, 6−12, 16, 16/1, Георге Кучеряну 4, 8, 12, 19, 30, 69, ул. Георге Кучеряну 1−5, 5А, 28, Имашулуй 4, 12−28, ул. Имашулуй 2, Леушень 1−11, 11А, 2−16, Мунчешты 263, 267, 269/1, 271А, 605, 426, 426А, 600−654, 682−696, 702−706, 9999, Музелор 2−6, 10/1, 14−20, 3−7, 15−21, Пэшунилор
1 °F, 5, 10/1, Подул де Флори 1−17, 2, 2/1, 4А, 8−10, 14−20, 24−28, Реяка 2, 2А, 2б, 2Б, 2С, 2Д, 3, 6, 6А, ул. Ревяка 2−4, Симеона Мурафа 39, 41А, 45, 49, 51, 51А, 44−56, Вадул Быкулуй 999, Валентин Зарзар 1−3, 3Б, 7−11, 17−25, 31, 37, 4−16, 28−38, ул. Валентина Зарзара 3А, 4Б, 10, 15, 16, 26−28, 27, 35, Виталий Тулник 1−23, 4−8, 16 −20 частично, с 10:00 до 13:00.
Ботаника, Бэчой
- Думбрава, Лакулуй частично, с 10:00 до 13:00.
Кишинев, сектор Центр
- ул. Арборилор 1, 4, 5, 5/3, 11, 12, ул. Арборилор 1/1, 3, 7−9, 9/1, 8, Георге Баковия 23/1, Георге Кашу 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 30/3, Ион Инкулец 74−80, 77, 81−91, 95−101, 105, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, Николае Тестемицяну 3, 3/1, 3/2, 4, 5, 5/3, 5/4, 5/5, 6, 7, 7/1, 7а, 7Б, 7С, 7Д, 12, 12А, Павла Боцу 5/1, 9, 9/1, 11, 11/2, 13, 13/3 частично, в промежутке времени с
08:50—17:00.
- ул. Фанталулуй 15 частично, с 10:00 до 16:00.
Кишинев, сектор Чеканы
- ул. Игоря Виеру 12, 12/1, 13, 14, 14/1, 14/2, 28/2, корп. Мирча чел Бэтрын 24/5, 26/3, 26/6, 26/7, 28, 28/1, 28/2, 28/4, 30 частично, в интервале времени
09:20—17:00.
Чеканы, Вадул луй Водэ
- ул. Оника, частично, с
09:10—17:00.
Чеканы, коммуна Будешты
- село Бик: ул. Грэдинилор, Николае Лабиш частично, в интервале времени с
09:10—17:00.
- село Бубуеч, ул. Бубуеч частично, с 09:10 до 17:00.
Кишинев, Рышкановка
- ул. Албишоара 72/2, 72/3, 76/1, Крамей 11−13, 22, Крамей 3 ул-ла 4, 9, 15, 9, 16−30, Иван Заикин 58, 64, 70−84, Мовила луй Бурсел 9, 23, 27, 35, 35А, 39−51 с 10:00 до 17:00.
- ул. Каля Бессарабей 7, Каля Мошилор 2−4, 7, 530, Измаил 101−105, 109−111, 9999, Тудор Владимиреску 1А, 1/7, 53, Узинелор 1, Вадул-луй-Водэ 2/1, 999 частично, с 09:00 до 17:00.
- акад. Серджиу Рэдэуцану 56−104, ул. Ольга Врабие 1 2−4, 5, Примар Герман Пынтя 100−120, 183−221, 453, 5015 частично, с 09:00 до 17:00.
Рышкановка, ком. Ставчены
- ул. Буковина 1,7, частично, с 09:00 до 17:00.