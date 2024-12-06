Омские рынки готовятся к продаже новогодней атрибутики

На следующих выходных омичи смогут приобрести на муниципальных рынках новогодние украшения и деревья. Продажи начнутся с 15 декабря.
Новогодние деревья можно будет купить на Ленинском, Левобережном, Советском и Центральном рынках. Предприниматели назвали цену на главное новогоднее украшение: сосна — от 500 рублей, ель — от 1000 рублей, пихта обойдется дороже всего — от 3000 рублей.
Помимо этого, внутри рынков к продаже будут представлены искусственные ели, сосны, а также гирлянды, мишура и игрушки.
Городские рынки будут работать с 9:00 до 18:00 часов.