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Омские рынки готовятся к продаже новогодней атрибутики

В конце следующей недели омичи смогут купить сосну, ель, пихту, гирлянду и игрушки.

Источник: Комсомольская правда

На следующих выходных омичи смогут приобрести на муниципальных рынках новогодние украшения и деревья. Продажи начнутся с 15 декабря.

Новогодние деревья можно будет купить на Ленинском, Левобережном, Советском и Центральном рынках. Предприниматели назвали цену на главное новогоднее украшение: сосна — от 500 рублей, ель — от 1000 рублей, пихта обойдется дороже всего — от 3000 рублей.

Помимо этого, внутри рынков к продаже будут представлены искусственные ели, сосны, а также гирлянды, мишура и игрушки.

Городские рынки будут работать с 9:00 до 18:00 часов.