Омские рынки готовятся к продаже новогодней атрибутики

Новогодние деревья можно будет купить на Ленинском, Левобережном, Советском и Центральном рынках. Предприниматели назвали цену на главное новогоднее украшение: сосна — от 500 рублей, ель — от 1000 рублей, пихта обойдется дороже всего — от 3000 рублей.