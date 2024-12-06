Начался капитальный ремонт пассажирского причала Фили

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту пассажирского причала Фили на западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание. Регулярно проводятся их комплексные обследования, по итогам которых принимается решение о выполнении текущего или капитального ремонта. Начали капремонт пассажирского причала Фили, который расположен на правом берегу Москвы-реки в составе Филевской набережной», — рассказал Петр Бирюков.
Сооружение ни разу капитально не ремонтировали с момента ввода в эксплуатацию в 1974 году. Специалисты восстановят бетонную поверхность стенок причала, обновят швы и лестничные сходы, заменят покрытие площадки и отбойные устройства. Работы планируют завершить в марте 2025 года.
«Регулярные речные маршруты пользуются огромной популярностью среди москвичей и гостей столицы. С момента открытия причала Парк “Фили” электросуда отправились отсюда более семи тысяч раз. Мы продолжим развивать водный электротранспорт по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Ежегодно в столице проводят масштабные гидротехнические работы по очистке причалов и углублению акваторий. Их необходимость вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом. Это может негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.