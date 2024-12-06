Начался капитальный ремонт пассажирского причала Фили

Сооружение ни разу капитально не ремонтировали с момента ввода в эксплуатацию в 1974 году. Специалисты восстановят бетонную поверхность стенок причала, обновят швы и лестничные сходы, заменят покрытие площадки и отбойные устройства. Работы планируют завершить в марте 2025 года.