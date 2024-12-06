В Польше белорусский рабочий погиб на стройке, передает БелТА.
В сообщении сказано, что в городе Тыхы в Польше (Силезское воеводство) 4 декабря 2024 года погиб 37-летний рабочий. Согласно предварительным данным полиции, на белоруса упала опалубка. Речь идет про съемную конструкцию из металла или же из древесины, которая используется для придания необходимой формы разным конструкциям.
Сообщается, что на место случившегося оперативно направили экстренные службы, в том числе врачей, пожарных. Кроме того, привлекался самолет санитарной авиации. Спасатели боролись за жизнь 37-летнего мужчины, но спасти его не удалось. Позднее в службе спасения уточнили, что погибший является гражданином Беларуси.