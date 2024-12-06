В Польше белорусский рабочий погиб на стройке

В сообщении сказано, что в городе Тыхы в Польше (Силезское воеводство) 4 декабря 2024 года погиб 37-летний рабочий. Согласно предварительным данным полиции, на белоруса упала опалубка. Речь идет про съемную конструкцию из металла или же из древесины, которая используется для придания необходимой формы разным конструкциям.