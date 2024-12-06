Воробьев рассказал о разработке мемориала после теракта в «Крокусе»

Теракт произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 144 человека. По данному делу арестовано более 10 человек.
«Сама концепция, она обсуждалась, она есть», — сказал Воробьев, отвечая на вопрос о мемориале.
Возможные сроки завершения строительства глава региона называть не стал.
Ранее Воробьев сообщал РИА Новости, что вопрос сооружения мемориал решен, власти Подмосковья обсуждали этот вопрос и с собственником здания, и с семьями жертв теракта.