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Воробьев рассказал о разработке мемориала после теракта в «Крокусе»

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Концепция мемориала в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити холл» уже есть, она обсуждалась, заявил РИА Новости губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Источник: © РИА Новости

Теракт произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 144 человека. По данному делу арестовано более 10 человек.

«Сама концепция, она обсуждалась, она есть», — сказал Воробьев, отвечая на вопрос о мемориале.

Возможные сроки завершения строительства глава региона называть не стал.

Ранее Воробьев сообщал РИА Новости, что вопрос сооружения мемориал решен, власти Подмосковья обсуждали этот вопрос и с собственником здания, и с семьями жертв теракта.