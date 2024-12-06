Спрос на коллекторов вырос в Иркутской области в 4,5 раза за 2024

— Также определили, на каких специалистов из финансовой сферы растет спрос на рынке труда, и выяснили, сколько им готовы платить. Самые востребованные — экономисты (почти половина от всех предложений о работе в данном направлении). Затем идут кредитные специалисты (16%), коллекторы (13%), финансовые и инвестиционные аналитики (7%), финансовые менеджеры (6%), аудиторы (4%) и другие, — уточнили в пресс-службе hh.ru.