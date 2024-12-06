Спрос на коллекторов вырос в Иркутской области в 4,5 раза за 2024

Спрос на коллекторов взлетел в Иркутской области в 4,5 раза по сравнению с 2023 годом. При этом данная специальность является одной из более дефицитных — на одну вакансию приходится лишь 1,2 резюме (норма — четыре). Об этом сообщают аналитики hh.ru.
Помимо этого, работодатели активно ищут брокеров (+186%), финансовых менеджеров (+74%), методологов (+58%), финансовых и инвестиционных аналитиков (+30%). В это время снизилась потребность в аудиторах (-8% вакансий).
— Также определили, на каких специалистов из финансовой сферы растет спрос на рынке труда, и выяснили, сколько им готовы платить. Самые востребованные — экономисты (почти половина от всех предложений о работе в данном направлении). Затем идут кредитные специалисты (16%), коллекторы (13%), финансовые и инвестиционные аналитики (7%), финансовые менеджеры (6%), аудиторы (4%) и другие, — уточнили в пресс-службе hh.ru.
Самыми высокооплачиваемыми работниками финансового сектора стали финансовые директора (до 135 000 рублей), методологи (120 000), брокеры и финансовые контролеры (по 70 000), финансовые и инвестиционные аналитики (69 000) и финансовые менеджеры (65 000). Самым востребованным — экономистам — работодатели готовы платить, в среднем, 58 100 рублей, а самым дефицитным — специалистам по взысканию задолженности — 50 000 рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель «Тойоты» врезался во внедорожник и погиб в Усольском районе.