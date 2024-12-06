«Фашистов будем бить, никого не спрашивая»: история женщины-командира из Забайкалья с позывным «Корса»

— Женщина-военный — это не значит страшная грязная образина с обкусанными ногтями, и не мужик в юбке, — рассказывала Ольга Качура, боец СВО из Забайкалья.
Она — настоящий пример. Спасала жизни ни в чем неповинных людей, отстаивала интересы страны и неустанно боролась за справедливость.
— Ольга Качура командовала реактивным артиллерийским дивизионом в/ч 08803 БМ-21 «Град» в составе 140 артиллеристов. Стала участником множества боев, сражалась за Славянск, Горловку, Дебальцево, Логвиново, Углегорск, Мариновку и Авдеевку, — рассказали КП-Иркутск в правительстве Забайкалья.
— Фашистов будем бить, никого не спрашивая, — говорила она.
Ее подразделение уничтожило значительное количество живой силы и техники противника, в том числе натовские образцы вооружений.
— У меня есть личный состав, который ежеминутно меня оценивает. Логика проста — если наплевать на себя, на все остальное и подавно. Не надо красных ногтей, намазанных губ, все должно быть подтянуто, начищено, аккуратно, — говорила Ольга в одном интервью.
Она требовала этого от других и, конечно, соответствовала сама. С 2014 года была активным участником народного сопротивления на Донбассе. Служила в 3-й отдельной мотострелковой бригаде «Беркут» 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики.
За годы службы получила несколько ранений. Решающая битва состоялась 3 августа 2022. Ее жизнь оборвалась во время обстрела на дороге Горловка-Ясиноватовая. В «Ниву» полковника попал реактивный снаряд. Травмы, которые получила женщина, были несовместимы с жизнью.
За проявленные мужество и отвагу ей присвоили звание Героя России (посмертно). А в школе № 14, которую она ранее окончила, в поселке Антипиха установили мемориальную доску.
— Мое подразделение называется «Корса» — и это мой позывной. Уже никто не различает, где я, где моя фамилия, где мой позывной. Я не требую от подчиненных больше, чем от себя. Пришли служить в «Корсу»? Извольте соответствовать.
Именно такой ее запомнят боевые товарищи. Смелой, требовательной и справедливой.