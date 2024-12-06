Предложен новый метод диагностики неисправности электростанций

В СамГТУ привели слова кандидата технических наук, старшего преподавателя кафедры «Электрические станции» Дмитрия Баннова о том, что методы диагностики, которые применяются сейчас, сводятся к мониторингу вибрации подшипников и температуры металла, контролю акустической эмиссии. Зачастую они требуют установки дорогостоящих датчиков и использования специальных нештатных технических средств и инструментов.