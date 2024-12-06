Предложен новый метод диагностики неисправности электростанций

САМАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Новый математический метод выявления поломки стержня ротора — распространенной причины выхода из строя электрических станций предложили ученые Самарского технического университета (СамГТУ). Он позволит обнаруживать нарушения работы агрегата на ранней стадии с точностью до 97% и будет менее затратным, чем известные ранее способы, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
«Коллектив кафедры “Электрические станции” Самарского политеха разработал метод, позволяющий заметить неисправность (поломку стержня ротора — прим. ТАСС) на ранней стадии. Методика не нуждается в серьезных финансовых затратах», — говорится в сообщении. В вузе пояснили, что разработан математический алгоритм выявления обрыва стержня ротора асинхронного двигателя, который позволяет с точностью до 97% определять повреждение роторной цепи.
В СамГТУ привели слова кандидата технических наук, старшего преподавателя кафедры «Электрические станции» Дмитрия Баннова о том, что методы диагностики, которые применяются сейчас, сводятся к мониторингу вибрации подшипников и температуры металла, контролю акустической эмиссии. Зачастую они требуют установки дорогостоящих датчиков и использования специальных нештатных технических средств и инструментов.
Ученые для проведения исследования собрали экспериментальную машину, максимально схожую с устройством ротора высоковольтного асинхронного двигателя. При этом его конструкцию изменили так, чтобы стало возможным многократно повторить режимы работы с обрывом стержня и его восстановлением. В результате обработки данных создали математический алгоритм выявления неисправности.