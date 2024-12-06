Стало известно, какие культурные события запланировали к 300-летию Воронежской губернии

В предстоящем году будет отмечаться 300-летие Воронежской губернии. План основных мероприятий объединит как традиционные события, так и новые проекты. Всего в Воронежской области запланировано более 40 событий, среди которых — заседание регионов Содружества «Донбасс». Вопрос обсуждался на заседании организационного комитета, которое по поручению губернатора Александра Гусева провел заместитель председателя правительства Воронежской области Олег Мосолов. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства в четверг, 5 декабря.