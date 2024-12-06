Стало известно, какие культурные события запланировали к 300-летию Воронежской губернии

В предстоящем году будет отмечаться 300-летие Воронежской губернии. План основных мероприятий объединит как традиционные события, так и новые проекты. Всего в Воронежской области запланировано более 40 событий, среди которых — заседание регионов Содружества «Донбасс». Вопрос обсуждался на заседании организационного комитета, которое по поручению губернатора Александра Гусева провел заместитель председателя правительства Воронежской области Олег Мосолов. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства в четверг, 5 декабря.
Старт праздничным мероприятиям дадут масштабный выставочный проект Воронежского областного краеведческого музея, посвященный истории Воронежской губернии, и большая научно-практическая конференция. Летом запланированы традиционные фестивали и форумы: «Молгород», «Воронеж фольклорный», «Казачье братство», «Песни над Доном», «Раменье-опера» и «Русское лето». Продолжат цикл событий фестиваль садов и цветов «Город-сад», праздничный концерт хоровых коллективов, посвященный собору воронежских святых, и форум «Действуй».
Кульминацией празднования станет День города. В этот период запланированы заседание регионов Содружества «Донбасс» и спортивная «Арт-регата» в акватории водохранилища. Ярким событием станет гала-концерт фестиваля-конкурса на создание лучшего музыкального произведения о Воронежской области «Победа звука» на Адмиралтейской площади. К участию будут приглашены не только победители фестиваля-конкурса, но и лучшие творческие коллективы и солисты Воронежской области и регионов — участников Содружества «Донбасс».
Заместитель председателя правительства Воронежской области Олег Мосолов в свою очередь отметил, что празднование юбилея должно охватить все муниципалитеты Воронежской области.
— Важным моментом является продолжение основных событийных мероприятий на территории муниципалитетов. Оно будет происходить в двух форматах: тематической передвижной выставки и цикла лекций «История земли Воронежской» от Российского общества «Знание», — отметил Олег Мосолов.
В середине июня в Воронежской области отметили 90-летие со дня образования региона. В облправительстве прошла торжественная церемония вручения государственных наград РФ и региональных наград, а на Адмиралтейской площади состоялся концерт. На сцене выступили народные артисты, современные звезды региона. Кроме того, для гостей подготовили световое шоу.