Снег и новые морозы: что ждать от погоды в выходные?

Погода на
Сухая погода сохранится почти на всей территории республики, лишь на севере Узбекистана 7 декабря местами возможен небольшой снег.
Температура:
- Ночью: от −3°C до +2°C.
- Днем: от +2°C до +7°C.
- На севере: ночью −3…-8°C, днем −2…+3°C.
Возможен туман в некоторых районах.
8 декабря: вторжение холода
В воскресенье холодный арктический воздух начнёт проникать на территорию Узбекистана.
Температура:
- Ночью и днем: 0…-5°C.
- На севере: ночью −5…-10°C, днем до −2…-7°C.
По республике местами пройдет снег, возможны сильные порывы ветра до 13−18 м/с.
Туман будет сохраняться в отдельных районах.
Погода в Ташкенте
- Без осадков.
- Возможен туман в ночные и утренние часы.
- Температура: ночью −1…+1°C, днем +2…+5°C.
8 декабря:
- Слабый снег, местами туман.
- Температура ночью и днем: −2…-4°C.
Взгляд на следующую неделю
С началом недели морозы усилятся. Ночью температура по Узбекистану опустится до −5…-10°C, в Ташкенте ожидается до −6…-8°C, а на севере республики — до −13…-18°C. Днем сильного похолодания не будет, температурный фон останется на уровне предыдущих дней.
Если вы ещё не утеплились, самое время достать зимнюю одежду, шапки и перчатки. А любители зимних пейзажей уже могут готовить камеры для фото заснеженного Узбекистана.