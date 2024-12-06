Снег и новые морозы: что ждать от погоды в выходные?

С началом недели морозы усилятся. Ночью температура по Узбекистану опустится до −5…-10°C, в Ташкенте ожидается до −6…-8°C, а на севере республики — до −13…-18°C. Днем сильного похолодания не будет, температурный фон останется на уровне предыдущих дней.