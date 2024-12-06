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Снег и новые морозы: что ждать от погоды в выходные?

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни, и он порадует тех, кто скучал по зиме. Жителей Узбекистана ожидают морозы до −10°C, снег и туманы.

Сейчас в Олбани: -2° 8 м/с 69% 750 мм рт. ст.
Источник: Vaib.Uz

Погода на 6—7 декабря

Сухая погода сохранится почти на всей территории республики, лишь на севере Узбекистана 7 декабря местами возможен небольшой снег.

Температура:

  • Ночью: от −3°C до +2°C.
  • Днем: от +2°C до +7°C.
  • На севере: ночью −3…-8°C, днем −2…+3°C.

Возможен туман в некоторых районах.

8 декабря: вторжение холода

В воскресенье холодный арктический воздух начнёт проникать на территорию Узбекистана.

Температура:

  • Ночью и днем: 0…-5°C.
  • На севере: ночью −5…-10°C, днем до −2…-7°C.

По республике местами пройдет снег, возможны сильные порывы ветра до 13−18 м/с.

Туман будет сохраняться в отдельных районах.

Погода в Ташкенте

6—7 декабря:

  • Без осадков.
  • Возможен туман в ночные и утренние часы.
  • Температура: ночью −1…+1°C, днем +2…+5°C.

8 декабря:

  • Слабый снег, местами туман.
  • Температура ночью и днем: −2…-4°C.

Взгляд на следующую неделю

С началом недели морозы усилятся. Ночью температура по Узбекистану опустится до −5…-10°C, в Ташкенте ожидается до −6…-8°C, а на севере республики — до −13…-18°C. Днем сильного похолодания не будет, температурный фон останется на уровне предыдущих дней.

Если вы ещё не утеплились, самое время достать зимнюю одежду, шапки и перчатки. А любители зимних пейзажей уже могут готовить камеры для фото заснеженного Узбекистана.