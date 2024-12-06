Что ухудшает здоровье казахстанцев: в Минздраве назвали три фактора

«По сравнению с 2022 годом, мы заметили, что уровень заболеваний системы кровообращения и внешних заболеваний увеличился на 6%, ожирения — на 2%, диабета — на 17%. В Казахстане наблюдается высокий уровень потребления соли. ВОЗ рекомендует уровень до 5 граммов в день, а в стране он достигает 17 граммов в сутки. Более 17% детей в возрасте 6−9 лет употребляют сладкие напитки каждый день, а более 50% — каждую неделю. В результате 20% детей 6−9 лет, или каждый пятый ребенок, имеют избыточный вес, а 7% из них страдают ожирением», — заявил Султангазиев.