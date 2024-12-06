Что ухудшает здоровье казахстанцев: в Минздраве назвали три фактора

Султангазиев рассказал о влиянии качества и безопасности продуктов питания на здоровье людей. «Сегодня в Казахстане, как и в мире, неинфекционные заболевания являются причиной 84% всех смертей. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 4 основных заболевания — сердечно-сосудистые заболевания, онкология, ожирение, диабет — приходится 27% возможности преждевременной смерти», — отметил он.
Одним из факторов риска является неправильное питание. По данным вице-министра, употребление в пищу продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли приводит к росту неинфекционных заболеваний, потере трудоспособности, значительным затратам на здравоохранение и оказывает негативное влияние на экономику в целом.
«По сравнению с 2022 годом, мы заметили, что уровень заболеваний системы кровообращения и внешних заболеваний увеличился на 6%, ожирения — на 2%, диабета — на 17%. В Казахстане наблюдается высокий уровень потребления соли. ВОЗ рекомендует уровень до 5 граммов в день, а в стране он достигает 17 граммов в сутки. Более 17% детей в возрасте 6−9 лет употребляют сладкие напитки каждый день, а более 50% — каждую неделю. В результате 20% детей 6−9 лет, или каждый пятый ребенок, имеют избыточный вес, а 7% из них страдают ожирением», — заявил Султангазиев.
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в свою очередь рассказал, сколько казахстанцы тратят на продукты питания.
«В 2022 году доля расходов на продукты питания и безалкогольные напитки в номинальных денежных доходах населения составила 23,4%. В 2023 году она снизилась до 22,2%. Из них 8% — хлебобулочные изделия и крупы, около 17% — мясо, 5% — молоко и молочная продукция, по 4% — овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия. В общей структуре потребительских расходов доля расходов на продукты питания и безалкогольные напитки по-прежнему в районе 50%», — заявил он.