В ростовской Левенцовке на некоторых улицах ограничат проезд автомобилей на полгода

Движение ограничат на участке улицы Еременко от проспекта Солженицына до улицы Малиновского; на кольцевой развязке на пересечении проспекта Солженицына и улицы Еременко, в районе пересечения улицы Ткачева и проспекта Солженицына, а также пересечения улиц Еременко и Жданова.