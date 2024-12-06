В ростовской Левенцовке на некоторых улицах ограничат проезд автомобилей на полгода

«Ограничение движения транспортных средств будет продлено в связи с производством работ по модернизации инфраструктуры трамвая», — пишет источник.
Движение ограничат на участке улицы Еременко от проспекта Солженицына до улицы Малиновского; на кольцевой развязке на пересечении проспекта Солженицына и улицы Еременко, в районе пересечения улицы Ткачева и проспекта Солженицына, а также пересечения улиц Еременко и Жданова.
Ограничения будет действовать с 3 декабря 2024 года по 30 мая 2025 года.
Ранее сообщалось, что Ростов станет первым российским городом, где появится линейка суперсовременных трамваев. Ее представят двумя моделями. Трехсекционная сможет перевозить до 290 человек (71 сидячее место), односекционная — 172 пассажира (43 сидячих места).
Также в новом транспортном средстве предусмотрены двухстворчатые двери. Они обеспечат быструю посадку и высадку пассажиров.