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В Воронеже умерла известная оперная артистка

В возрасте 98 лет ушла из жизни Вера Рызванович.

Источник: Воронежское отделение СТД РФ

В Воронеже скончалась известная певица Вера Рызванович. Ей было 98 лет. Она умерла 4 декабря, сообщили в воронежском отделении СТД РФ.

Вера Кирилловна была солисткой оперной труппы Воронежского театра оперы и балета. Она посвятила нашему театру 20 лет творческой жизни. С 1960 по 1980 год Вера Рызванович исполняла ведущие партии репертуара меццо-сопрано, среди которых Азучена («Трубадур» Верди), Графиня («Пиковая дама» Чайковского), Надежда Петровна («Русская женщина» Молчанова).

— Вера Кирилловна прожила долгую, творчески наполненную жизнь, была яркой актрисой и жизнелюбивым человеком. Такой мы будем ее помнить, — отметили в воронежском отделении СТД РФ.