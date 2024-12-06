В Воронеже умерла известная оперная артистка

Вера Кирилловна была солисткой оперной труппы Воронежского театра оперы и балета. Она посвятила нашему театру 20 лет творческой жизни. С 1960 по 1980 год Вера Рызванович исполняла ведущие партии репертуара меццо-сопрано, среди которых Азучена («Трубадур» Верди), Графиня («Пиковая дама» Чайковского), Надежда Петровна («Русская женщина» Молчанова).