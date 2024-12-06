Два человека пострадали в аварии на трассе Уфа — Оренбург

Под Уфой произошла жесткая авария с участием Hyundai Creta и Nissan Qashqai. В ДТП пострадали два человека.
Как сообщает столичная Госавтоинспекция, ДТП было зафиксировано утром, 6 декабря, около остановки «Кафе Золотая рыбка». Мужчина за рулем корейского авто ехал по трассе Уфа — Оренбург и врезался в попутный внедорожник. В больницу с травмами были доставлены оба водителя.
По факту случившегося начато разбирательство.
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