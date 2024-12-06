Олбани
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали в аварии на трассе Уфа — Оренбург

В жестком столкновении получили травмы оба водителя.

Источник: Комсомольская правда

Под Уфой произошла жесткая авария с участием Hyundai Creta и Nissan Qashqai. В ДТП пострадали два человека.

Как сообщает столичная Госавтоинспекция, ДТП было зафиксировано утром, 6 декабря, около остановки «Кафе Золотая рыбка». Мужчина за рулем корейского авто ехал по трассе Уфа — Оренбург и врезался в попутный внедорожник. В больницу с травмами были доставлены оба водителя.

По факту случившегося начато разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.