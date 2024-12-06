В Росатоме назвали уход Велихова невосполнимой утратой для термоядерной области

При этом он отметил, что именно Евгению Велихову принадлежит инициатива международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER (ИТЭР). «Евгения Павловича справедливо называют отцом — основателем проекта ИТЭР, ведь именно он предложил строить эту установку сообща. Неизвестно, как развивалось бы международное сотрудничество в термоядерной области, если бы не инициатива Евгения Павловича. Он был для нас не только наставником и лидером, но и настоящим идейным вдохновителем», — сказал Красильников.