В Росатоме назвали уход Велихова невосполнимой утратой для термоядерной области

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Неизвестно, как развивалось бы международное сотрудничество в термоядерной области, если бы не инициативы академика Евгения Велихова. Его смерть — невосполнимая утрата для мирового термоядерного сообщества, заявил ТАСС директор Проектного центра ИТЭР (Росатом) Анатолий Красильников.
«Это невосполнимая утрата для всего термоядерного сообщества мира. Евгений Павлович на протяжении многих лет возглавлял отечественное термоядерное направление, и в эти годы наши ученые достигли выдающихся результатов в области управляемого термоядерного синтеза. Велихов был одним из последних отечественных ученых-энциклопедистов», — сказал Анатолий Красильников.
При этом он отметил, что именно Евгению Велихову принадлежит инициатива международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER (ИТЭР). «Евгения Павловича справедливо называют отцом — основателем проекта ИТЭР, ведь именно он предложил строить эту установку сообща. Неизвестно, как развивалось бы международное сотрудничество в термоядерной области, если бы не инициатива Евгения Павловича. Он был для нас не только наставником и лидером, но и настоящим идейным вдохновителем», — сказал Красильников.
Выдающийся ученый в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза Евгений Велихов умер 5 декабря на 90-м году жизни. С 1973 г. он был научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. Инициатор международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER. С 1992 по 2001 год — председатель Совета по техническому проектированию международного (ЕС, Индия, Китай, Республика Корея, Россия, США, Япония) термоядерного экспериментального реактора ITER, в 2006 г. стал членом международного Совета ITER от России, с 2010 по 2012 год — председатель Совета ITER.