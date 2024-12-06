Эксперт: до начала исследований интерпретируемости ИИ был «черным ящиком»

Первый тренд связан с тем, что все достижения в сфере искусственного интеллекта в последние годы основывались на масштабировании размеров моделей и данных, на которых они обучались. То есть успехи в этой сфере стали возможны благодаря увеличению размеров моделей за счет большего количества данных для их обучения. Однако в последнее время все чаще говорят о том, что законы масштабирования, которые мы наблюдали ранее, перестают работать. Кроме того, мы сталкиваемся с ограничениями: доступные данные для обучения новых крупных моделей заканчиваются, а сами модели не могут генерировать принципиально новое знание. Модель просто «повторяет» то, что она видела в данных. Она хорошо решает привычные задачи, но если мы попросим ее доказать теорему, которую никто ранее не доказывал, то она с этим не справится. Даже если это будет очень простая задача на программирование, сформулированная таким образом, что ее точно не было в данных, модель не сможет ее решить.