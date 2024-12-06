Трактор едва не раздавил каскадера из Ростова во время очередного трюка

Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев опубликовал ролик со своим очередным, уже 119-м по счету, трюком. Видео можно посмотреть на страницах экстремала в социальных сетях.
В полном ролике в VK легковушка проезжает рядом с трактором, который сразу же начинает движение на задних колесах и таким образом некоторое время едет за машиной. В Telegram при этом видно, что автор трюка зацепился руками и ногами за раму многотонного транспорта и буквально повис над землей.
К слову, ранее ростовчанин совершил другой трюк с использованием сельхозтехники. Он сел в машину, которую с двух сторон разорвали тракторы. Исполнитель маневра тогда выпал на землю, после чего поднял разбросанные чемоданы и вышел из кадра.
Напомним, Евгений Чеботарев уже давно придумывает различные трюки. По его словам, он занимается своим хобби не за деньги, а ради ярких ощущений, понимая при этом, что его увлечение связано с опасностью для жизни.