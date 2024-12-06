Трактор едва не раздавил каскадера из Ростова во время очередного трюка

В полном ролике в VK легковушка проезжает рядом с трактором, который сразу же начинает движение на задних колесах и таким образом некоторое время едет за машиной. В Telegram при этом видно, что автор трюка зацепился руками и ногами за раму многотонного транспорта и буквально повис над землей.