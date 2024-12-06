Аномальные морозы пока уходят из Хабаровского края

Зима быстрым аллюром ворвалась в нашу неспешную и относительно теплую жизнь, которую подарил нам ноябрь, что мы не успели понять, что это было? Почему в первые дни декабря ударили такие аномальные морозы? Всему виной холод Якутии. Но синоптики оптимистично уверяют нас, что скоро станет теплее.