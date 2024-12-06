Аномальные морозы пока уходят из Хабаровского края

Зима быстрым аллюром ворвалась в нашу неспешную и относительно теплую жизнь, которую подарил нам ноябрь, что мы не успели понять, что это было? Почему в первые дни декабря ударили такие аномальные морозы? Всему виной холод Якутии. Но синоптики оптимистично уверяют нас, что скоро станет теплее.
— В предстоящие выходные на большей части территории Хабаровского края ожидается погода без существенных осадков, небольшой снег сохранится только в северных районах, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Ветер западного направления до 9−14 метров в секунду. Ближайшая ночь ожидается еще холодной, столбики термометров опустят до отметки −25…-31, на юге до −19…-24 градусов, днем будет −10…-17 градусов, в горах Аяно-Майского района −21…-26.
В Хабаровске без существенных осадков, ветер западный, юго-западный 5−10 метров в секунду, в субботу, 7 декабря, возможны порывы до 8−13 метров в секунду. Ночной фон температур −20…-23 градуса, дневной в субботу −14…16, в воскресенье −11…-13 градусов.
— Предстоящие ночи еще холодные, а потом температуры постепенно начнут повышаться, — объяснила Галина Брынцева. — На следующей неделе ожидается погода без существенных осадков, лишь в середине недели возможен небольшой снег. Ночные значения ожидаются в пределах −18…-20, дневные −12… −14 градусов. В южных районах на рассвете −18…-23, днем от −8 до −13 градусов.
В воскресенье станет теплее, температурный фон ночью −16…-21 с холодными местами −23…-30 градусов, дневные температуры −9…-16 градусов. Такое резкое понижение температур, к счастью, было временным. То есть установятся морозы в пределах нормы декабря. А пока с такими сильными морозами температуры в крае опустились ниже нормы на 5−8 градусов.
Церковь 7 декабря чтит великомученицу Екатерину Александрийскую, она глубоко почитается во всём христианском мире, но в первую очередь в посвященных ей храмах. Она считается небесной покровительницей православных девочек и женщин. Девушки на Екатерину в старину ставили ветки вишни в воду. Чья быстрее зацветёт, та скорее и замуж выйдет.