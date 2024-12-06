Словарный пас: Алексей Варламов получил «Большую книгу» за роман «Одсун»

Вторую награду «Большой книги» получил Михаил Шемякин с автобиографией «Моя жизнь: до изгнания», который не смог лично присутствовать на церемонии награждения и получал поздравления по видеосвязи. Третье место у Захара Прилепина и его сборника «Собаки и другие люди». Получая награду, Прилепин рассказал, что книга посвящена его водителю, охраннику и помощнику Александру Шубину с позывным Злой. Он погиб во время покушения на Прилепина в Нижнем Новгороде в мае 2023 года. «И завтра один год семь месяцев, как он погиб рядом со мной. Саша, спасибо тебе за жизнь», — сказал Прилепин, получая награду.