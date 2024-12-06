Словарный пас: Алексей Варламов получил «Большую книгу» за роман «Одсун»

Лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» в 2024 году стал писатель, ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов за роман «Одсун». Второе и третье места получили Михаил Шемякин с автобиографией «Моя жизнь: до изгнания» и Захар Прилепин за сборник рассказов «Собаки и другие люди». Последний номинировался на «Большую книгу» второй год подряд, в 2023 году Прилепин стал победителем народного голосования за масштабную биографию Михаила Шолохова. «Известия» — об итогах одной из главных и крупнейших литературных премий в России.
Традиционно одним декабрьским вечером (на сей раз 4-го) в Доме Пашкова при Российской государственной библиотеке буквально яблоку негде упасть. На торжественной церемонии вручения национальной литературной премии «Большая книга» издатели, критики, писатели — коллеги или конкуренты — пришли чествовать лучших авторов уходящего года.
«Большая книга» — одна из дорогих российских литпремий. Призовой фонд — 5,5 млн рублей, 3 млн из которых получает обладатель первого места, 1,5 млн и 1 млн рублей забирают лауреаты второго и третьего мест соответственно. Однако сами писатели считают, что гораздо важнее попасть в короткий и длинный списки книжной премии: именно они навигаторы современного литературного процесса.
«Любой мир, особенно мир книжный, должен обновляться. Я считаю, что это важнейшее событие, которое позволяет узнать новые имена, объединяет очень многих экспертов, читателей, знатоков и просто любителей. Думаю, что это условный социальный лифт для молодых авторов в книжном мире. Это некий символ “Большой книги”. Я бы хотел, чтобы это продолжалось еще многие-многие годы», — сказал хозяин вечера, гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.
Однако последние несколько лет вектор «Большой книги» направлен в сторону уже состоявшихся, известных и крупных авторов, нежели на новые имена в литературе. В 2022 году «Большую книгу» получил Павел Басинский за «Подлинную историю Анны Карениной», в прошлом году главная награда ушла «Чагину» Евгения Водолазкина — завсегдатая короткого списка «Большой книги» и трижды ее лауреата (в 2013 году первое место за «Лавра», в 2016 году серебро за «Авиатора»). В этом году обладателем первой премии стал писатель Алексей Варламов с романом «Одсун». Занимательная параллель, что все трое являются членами жюри другой крупной литературной премии «Ясная Поляна».
Победа Варламова безоговорочная, в кулуарах премии только и обсуждали книгу, действие которой разворачивается практически в наши дни, в 2010-е годы. «Одсун» с чешского переводится как «выселение». Главный герой романа приезжает в Чехию и оказывается в старом доме, принадлежавшем семье судетских немцев, в чьей истории он находит параллели со своей.
«Это была очень интересная церемония, были сказаны умные и хорошие слова. Есть возможность сказать что-то хорошее, что-то доброе, что-то утвердительное вопреки погоде, природе, политике и чему угодно. Мне кажется, литература сегодня в том числе про это — поддерживать человека, утешать человека, укреплять человека. Я пытался написать роман о судьбе маленького человека в волнах большой истории, как он пытается удержаться в этих волнах и что из этого получается», — сказал Варламов журналистам.
До этого вечера Алексей Варламов получал «Большую книгу» дважды, но не за первое место. В 2007 году литературная академия отметила второй премией его документальный роман «Алексей Толстой», а в 2022 году Варламов также получил второе место за книгу «Имя Розанова», главный герой которой уже когда-то был персонажем из другого произведения писателя, романа «Мысленный волк». По словам автора, в «Одсуне» ему захотелось осмыслить конец советского времени, распад страны, рождение новой России, «взглянуть 30 лет спустя, что я об этом думаю, как я это вспоминаю и как я к этому отношусь».
В беседе с «Известиями» о значении «Большой книги» в современном литературном процессе Варламов отметил, что помимо денежной составляющей премии это всегда раскрутка и продвижение книги, в которой заинтересован любой писатель, как молодой, так и опытный. Добровольно отказываться от этого довольно сложно, хотя писатель обратил внимание на Леонида Юзефовича. Писателя, который также три раза становился лауреатом «Большой книги», но больше на нее не выдвигался.
— И роман «Поход на Бар-Хото» он не выдвинул в этом году, а может быть, он сейчас и получил премию. Это великолепный роман. Не выдвигался и Павел Басинский. Трудно говорить «никогда не говори никогда», но я думаю, что я тоже, по крайней мере в каком-то обозримом будущем, если у меня что-то выйдет, на «Большую книгу» выдвигать не буду. Хватит. Мне не хватало первой премии чисто по-человечески, но теперь гештальт закрыт, — сказал писатель.
Варламов рассказал, что уже работает над новой книгой и находится в середине пути. Но подробности распространять писатель пока не готов.
Вторую награду «Большой книги» получил Михаил Шемякин с автобиографией «Моя жизнь: до изгнания», который не смог лично присутствовать на церемонии награждения и получал поздравления по видеосвязи. Третье место у Захара Прилепина и его сборника «Собаки и другие люди». Получая награду, Прилепин рассказал, что книга посвящена его водителю, охраннику и помощнику Александру Шубину с позывным Злой. Он погиб во время покушения на Прилепина в Нижнем Новгороде в мае 2023 года. «И завтра один год семь месяцев, как он погиб рядом со мной. Саша, спасибо тебе за жизнь», — сказал Прилепин, получая награду.
В номинации «Литблог» победила Елена Нещерет из Санкт-Петербурга, автор Telegram-канала «Марселизация». Жюри специального приза «Выбор поколения» выбрало победителем роман Нади Алексеевой «Полунощница» с формулировкой за «искреннюю и вдохновляющую историю, в которой прошлое и настоящее объединяются и позволяют с надеждой смотреть в будущее».
Спецприз «За вклад в литературу» присудили киноконцерну «Мосфильм». «В кинематографе литература первична, без литературного материала невозможно сделать кино. В этом смысле для меня и для коллектива “Мосфильма” это огромная честь. Спасибо большое, я очень тронут и желаю успехов всем писателям, которые участвуют в этом конкурсе. Надеюсь, он стимулирует появление новых литературных произведений, которые, в свою очередь, стимулируют нас, кинематографистов, на создание интересных и важных фильмов», — сказал в видеообращении гендиректор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров. Приз за него получил Александр Бородянский — сценарист фильмов «Ворошиловский стрелок», «Курьер», «Мы из джаза» и «Афоня».
Победителем народного голосования на сайте книжного портала LiveLib стал роман «Улан Далай» — дебютный для писательницы Натальи Илишкиной. В октябре эта же книга стала обладателем приза зрительских симпаний и премии «Ясная Поляна». Второе место в народном голосовании «Большой книги» у «Тоннеля» Яны Вагнер, третье место у романа «Магазин работает до наступления тьмы» Дарьи Бобылевой.
Варламов стал лауреатом «Большой книги» в третий разШемякин, Прилепин и «Мосфильм» среди других победителей.