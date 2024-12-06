Два семейных многофункциональных центра открылись в Воронеже

«В последнее время появилось столько много мер поддержки семей, особенно многодетных, что стало сложно в них ориентироваться. За каждой семьёй, прежде всего, многодетной, потому что им труднее всего, закрепим социального куратора, который будет заниматься рутинными чиновничьими вопросами: расскажет, какими мерами соцподдержки семья может воспользоваться, какие документы нужно собрать для соцзащиты, а также помогут записаться к врачу — это такая служба социальных помощников, которые помогут сконцентрироваться на себе, а не на оформлении многочисленных льгот. Это серьезно упростит жизнь семьям».