Два семейных многофункциональных центра открылись в Воронеже — в Советском районе и на Левом берегу. Об этом во время прямого эфира рассказала министр социальной защиты Воронежской области Ольга Сергеева.
По словам министра, эти центры отличаются от обычных МФЦ тем, что работа с семьями там индивидуальная.
«В последнее время появилось столько много мер поддержки семей, особенно многодетных, что стало сложно в них ориентироваться. За каждой семьёй, прежде всего, многодетной, потому что им труднее всего, закрепим социального куратора, который будет заниматься рутинными чиновничьими вопросами: расскажет, какими мерами соцподдержки семья может воспользоваться, какие документы нужно собрать для соцзащиты, а также помогут записаться к врачу — это такая служба социальных помощников, которые помогут сконцентрироваться на себе, а не на оформлении многочисленных льгот. Это серьезно упростит жизнь семьям».
Кроме того, в других районах города планируется открыть службы помощи, которые будут заниматься подобными вопросами.