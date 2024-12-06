Помощник телефонных мошенников вернет пенсионеру из Читы более 1,7 миллиона

Дроппер (прим. ред. — помощник телефонных мошенников) вернет пенсионеру из Читы украденные деньги. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на прокуратуру Забайкалья.
— 73-летнего мужчину обманули под предлогом защиты денег. Поверив, он перевёл 1,7 миллиона рублей на счёт неизвестного, — рассказали в агентстве.
Изначально деньги поступили на карту жителя Томской области, в последующем их вывели. Жертва обратилась за помощью в полицию, позже прокуратура отправила иск в Северский городской суд.
Требование удовлетворили, а это значит, что пенсионеру вернут все украденные деньги. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что индивидуального предпринимателя из Тайшета оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за незаконной выдачи займов. Также правоохранители приостановили деятельность организации.