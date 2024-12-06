«Под дикий плач малыша раскачивал и вытягивал его шею»: деятельность мануального терапевта признали незаконной в Забайкалье

Шум вокруг мануального терапевта из Забайкалья поднялся еще весной 2024 года. Костоправ, нескромно называющий себя разбалованным талантом, стал героем скандального видео, которое разлетелось по всей Сибири в начале марта. Во время авторского тренинга по мануальной терапии и массажу «народный целитель» показал, как избавляет детей от различных недугов. Сибиряк за ногу поднял грудного ребенка в воздух (к счастью, это был манекен) и стал трясти. Позже стало известно, что у не было должного медицинского образования, но это не мешало лечить тысячи людей в разных регионах России. В декабре 2024-го Октябрьский районный суд Иркутска признал его деятельность незаконной. Подробности — в материале КП-Иркутск.