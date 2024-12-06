«Под дикий плач малыша раскачивал и вытягивал его шею»: деятельность мануального терапевта признали незаконной в Забайкалье

Шум вокруг мануального терапевта из Забайкалья поднялся еще весной 2024 года. Костоправ, нескромно называющий себя разбалованным талантом, стал героем скандального видео, которое разлетелось по всей Сибири в начале марта. Во время авторского тренинга по мануальной терапии и массажу «народный целитель» показал, как избавляет детей от различных недугов. Сибиряк за ногу поднял грудного ребенка в воздух (к счастью, это был манекен) и стал трясти. Позже стало известно, что у не было должного медицинского образования, но это не мешало лечить тысячи людей в разных регионах России. В декабре 2024-го Октябрьский районный суд Иркутска признал его деятельность незаконной. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Ребенок мог получить переломы».
Сколько Михаил Рогов (имя изменено — прим. Ред.) занимается костоправством и массажем — неизвестно. Однако его каналы в соцсетях насчитывали более 10 тыс. подписчиков. Там он публиковал анонсы к своим «турам» по городам. Вел приемы в Забайкалье, Улан-Удэ, Иркутске, Новосибирске, Красноярске, Тюмени и Краснодаре. На месте сибиряк либо арендовал кабинет, либо выезжал на дом. Начал вести и мастер-классы. Хотя сам Михаил проживал в Чите, прописка у него в Приангарье, поэтому суд состоялся в Иркутске.
Свет на действия костоправа пролила Марина Мачалова, доцент, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей категории из Забайкалья. Именно она забила тревогу, когда одна из подписчиц отправила ей то самое видео с манекеном младенца. Врач не смогла молчать и опубликовала кадры у себя в телеграм-канале, написав об опасности такой практики.
— Я была поражена! Особенно возмутило другое видео, на котором он «лечил» по виду трехмесячного младенца, — рассказывала КП-Иркутск Марина Мачалова. — Костоправ под дикий плач малыша, лежавшего на столе, вытягивал и раскачивал его шею. Ребенок мог получить переломы, сотрясение или смертельное кровоизлияние в головной мозг…
От разговора с корреспондентом КП-Иркутск тогда костоправ отказался. Сейчас целитель скрылся от общества — удалил свои группы в соцсетях и переехал в Санкт-Петербург, где продолжает вести скромный прием.
— Мануальной терапией могут заниматься только специалисты с высшим медицинским образованием и соответствующей квалификацией. Этот человек, насколько мне известно, не имеет никакого отношения к медицинскому сообществу, — говорила Марина Мочалова. При чем сам мужчина это не скрывал.
«У меня нет медицинского образования и не будет. Не ждите!», — написал он однажды на своей странице. Однако врач не могла закрыть на это глаза, поэтому обратилась в органы.
«Одного сеанса хватило сполна».
Во время расследования удалось установить двоих пациентов, предположительно, пострадавших после визита к массажисту. КП-Иркутск удалось связаться с 35-летней Оксаной Гавриловой (имя изменено по просьбе героини — прим. Ред.) из Забайкалья.
— Первый и последний раз попала к костоправу по совету знакомой в 2020 году. Приятельница, которая не первый год лечилась у него, все нахваливала, какие у него «золотые руки».
Сибирячка, надеясь, что целитель сможет избавить от головных болей, записалась на прием. Курс состоял из трех приемов, за которые она отдала 20 тыс. руб. Но женщине сполна хватило одного посещения…
— Как только зашла в арендованный кабинет, меня попросили практически сразу лечь на кушетку. И это без осмотра, предварительных обследований и направлений. А вдруг у меня есть противопоказания? Сомневалась, но все же доверилась…, — говорит Оксана.
По словам женщины, она стонала и плакала от боли. Костоправ якобы крутил ее шею из стороны в сторону, а один раз даже немного шлепнул по спине.
— После приема было уже не до головных болей. Помогло! Но сильно ныла шея. Снова обратилась к костоправу, но тот вернул деньги и заявил: «Езжай на обследование в Читу». А больше мы и не связывались.
Оксана вскоре выехала в клинику Читы. Медики, как она утверждает, сообщили о протрузии межпозвоночного диска (патология, сопровождающаяся «выбуханием» межпозвоночного диска в позвоночный канал — прим. Ред.) в шее и грыже.
— Сказали, что протрузия старая, а грыжа образовалась недавно. Возможно, что как раз после сеанса… Почему не обратилась в полицию? Сперва нужно было здоровье восстановить.
Что решил суд.
В декабре 2024 года Октябрьский районный суд Иркутска наконец поставил точку в этой истории.
— Установлено, что житель Краснокаменска, являясь специалистом по оздоровлению и основателем Национальной ассоциации костоправов Сибири, вел прием пациентов и осуществлял различные оздоровительные практики без получения обязательного в таких случаях разрешения на занятие народной медициной, — рассказывают КП-Иркутск в прокуратуре Забайкалья.
Суд признал деятельность костоправа по занятию народной медициной без наличия разрешения незаконной. Решение не вступило в законную силу.