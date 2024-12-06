В Воронеже включили главную елку города

В Воронеже на площади Ленина доделали елку. Сейчас подрядчики проводят пуско-наладочные работы системы иллюминации и световых украшений 21-метрового новогоднего дерева.
— Праздничная подсветка елки будет включаться каждый вечер, чтобы создавать позитивное настроение. Иллюминацию будут отключать в 22.00 из соображений безопасности, а также при необходимости в исключительных случаях, — сообщили в мэрии.
В данный момент продолжаю монтировать праздничное оформление самой площади. Уже установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, монтируют ростральные колонны, аттракционы, на очереди — павильоны.
Поэтому пока вход посетителей на главную площадь ограничен. Свободный доступ будет возможен после завершения работ и проведения тестирования функциональности всех элементов. О дате открытия власти города сообщат дополнительно.