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В Воронеже включили главную елку города

Остальной праздничный декор еще монтируют.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже на площади Ленина доделали елку. Сейчас подрядчики проводят пуско-наладочные работы системы иллюминации и световых украшений 21-метрового новогоднего дерева.

— Праздничная подсветка елки будет включаться каждый вечер, чтобы создавать позитивное настроение. Иллюминацию будут отключать в 22.00 из соображений безопасности, а также при необходимости в исключительных случаях, — сообщили в мэрии.

В данный момент продолжаю монтировать праздничное оформление самой площади. Уже установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, монтируют ростральные колонны, аттракционы, на очереди — павильоны.

Поэтому пока вход посетителей на главную площадь ограничен. Свободный доступ будет возможен после завершения работ и проведения тестирования функциональности всех элементов. О дате открытия власти города сообщат дополнительно.