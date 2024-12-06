Красников заявил, что академик Велихов добился в науке прорывных результатов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Академик Евгений Велихов добился в науке прорывных результатов, создал свою научную школу и воспитал несколько поколений талантливых ученых, отметил президент Российской академии наук Геннадий Красников.
«Посвятив себя науке, Евгений Павлович добился в ней прорывных, выдающихся результатов. Труды академика Велихова в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза обеспечили нашей стране прочный задел в этой сфере, способствовали дальнейшему развитию целого ряда научных направлений. Ученик лауреата Нобелевской премии академика Александра Прохорова — Евгений Павлович Велихов принадлежал к той яркой плеяде отечественных физиков, которыми по праву гордится вся страна. Он достойно продолжил ее традиции, создал свою научную школу, воспитал несколько поколений талантливых ученых», — говорится в тексте соболезнования на смерть Велихова от имени главы РАН.
Выдающийся ученый в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза Велихов умер 5 декабря на 90-м году жизни.
Президент РАН отметил, что академик Велихов внес значимый личный вклад в организацию научных исследований в нашей стране — как руководитель Курчатовского института, вице-президент академии наук.