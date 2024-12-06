Красников заявил, что академик Велихов добился в науке прорывных результатов

«Посвятив себя науке, Евгений Павлович добился в ней прорывных, выдающихся результатов. Труды академика Велихова в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза обеспечили нашей стране прочный задел в этой сфере, способствовали дальнейшему развитию целого ряда научных направлений. Ученик лауреата Нобелевской премии академика Александра Прохорова — Евгений Павлович Велихов принадлежал к той яркой плеяде отечественных физиков, которыми по праву гордится вся страна. Он достойно продолжил ее традиции, создал свою научную школу, воспитал несколько поколений талантливых ученых», — говорится в тексте соболезнования на смерть Велихова от имени главы РАН.