Выставка духовного наставника бойцов СВО открылась в Уфе

В Уфе открылась выставка графических рисунков протоиерея Виктора Иванова, находящегося в зоне СВО с 2022 года. Священнослужитель изобразил на бумаге будни бойцов из Башкирии.
В своих работах Виктор Иванов использует маркеры, мелки, гелиевую ручку. Наброски с натуры он делает за 15−20 минут, ведь в зоне проведения спецоперации нет ни художественной мастерской, ни возможности портреты в спокойной обстановке. Но за короткое время духовный наставник военнослужащих все же успевает отобразить эмоцию солдат.
Выставка из 50 работ работает на ВДНХ. Ее можно увидеть до 18 декабря.
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