Выставка духовного наставника бойцов СВО открылась в Уфе

В своих работах Виктор Иванов использует маркеры, мелки, гелиевую ручку. Наброски с натуры он делает за 15−20 минут, ведь в зоне проведения спецоперации нет ни художественной мастерской, ни возможности портреты в спокойной обстановке. Но за короткое время духовный наставник военнослужащих все же успевает отобразить эмоцию солдат.