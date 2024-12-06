На Левом берегу Воронежа без воды остались 11 улиц

Жители Левого берега жалуются в соцсетях на отсутствие воды. По данным воронежского водоканала, произошел прорыв на водоводе диаметром 400 мм на ул. Новосибирской, 2 г. Из-за этого ограничили подачу холодного водоснабжения на 11 улицах. Нет ресурса на Новосибирской (дома1−20, бассейн — 5б), Цимлянской, Путилина, 1−16, Костромской, Менделеева, Небольсина, Новикова, Кронштадской, Варшавской, Ростовской, 1−16, в переулке Цимлянский (в том числе в школе № 2).