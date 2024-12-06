«Морозы крепчают»: синоптики рассказали, какая погода ждет омичей в эти выходные

В Омской области на этих выходных ожидается существенное похолодание. Местами столбик термометра опустится до −24 градусов. О том, какая будет погода в Омске 8 и 9 декабря 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
В ночь на субботу температура воздуха будет в пределах −9…-14 градусов. При прояснении столбик термометра покажет до −20 градусов. Местами ожидается небольшой снег.
Днем синоптики прогнозируют до −8…-13 градусов. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Порывы ветра не превысят 10 м/с.
Ночью в воскресенье температура воздуха составит −14…-19, местами — до −24 градусов. Существенных осадков на протяжении всего дня не прогнозируется.
Днем ожидаются морозы до −12…-17 градусов. В отдельных районах возможны изморозь и гололедица. Порывы ветра будут в пределах 4−9 м/с.
По прогнозу синоптиков, ночью в понедельник, 9 декабря, столбик термометра может опуститься до рекордных за этот месяц −27 градусов.