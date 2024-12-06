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В Ростовской области жители Красного Сулина сообщили о громком звуке

Громкий звук удивил жителей Красного Сулина прошедшим вечером.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области жители Красного Сулина сообщили о громком звуке, который слышали вечером 5 декабря. Пост об этом и комментарии были опубликованы в одном из местных телеграм-каналов.

Предварительно, хлопок прозвучал во дворе жилого дома. После этого у припаркованных на улице машин сработала сигнализация.

Некоторые предположили, что кто-то баловался с пиротехникой. Также была версия о неполадках с электрикой, но она не подтвердилась, так как свет в квартирах никуда не пропадал.

Официальных комментариев по поводу громкого звука от властей, полиции или спасателей не поступало. Также не было сообщений о каких-либо происшествиях.