Движение на трассе Пермь — Екатеринбург затруднено после ДТП и перекрытия

«На автодороге Р-242 320 км произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении г. Екатеринбург. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — рассказали в учреждении. По данным организации, в 17-ти километрах от места аварии также проводятся дорожные работы, во время которых движение также сократили до одной полосы.