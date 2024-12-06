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Движение на трассе Пермь — Екатеринбург затруднено после ДТП и перекрытия

Автомобили двигаются по одной полосе.

Источник: Аргументы и факты

Движение на трассе Пермь — Екатеринбург затруднилось после перекрытия из-за ДТП, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

Утром 6 декабря в пермских телеграм-каналах были опубликованы сообщения о дорожном происшествии на трассе, соединяющей Пермь и соседний Екатеринбург. Очевидцы уточняли, что на участке дороги начались затруднения в движении и заторы. Причиной называют ДТП на дороге и перекрытия из-за дорожных работ.

Как сообщили в ФКУ «Уралуправтодор» утром 6 декабря, авария произошла на 320-м километре трассы Пермь — Екатеринбург.

«На автодороге Р-242 320 км произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении г. Екатеринбург. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — рассказали в учреждении. По данным организации, в 17-ти километрах от места аварии также проводятся дорожные работы, во время которых движение также сократили до одной полосы.