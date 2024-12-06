В «Авангарде» определились с должностью генерального менеджера

«По моей информации, Кирилл Лямин покидает “Авангард”. В клубе он занимал пост ассистента генерального менеджера и отвечал за ВХЛ. Теперь курировать это направление, также как и МХЛ, будет Вячеслав Ренёв. Он несколько лет был главным скаутом клубной Академии и считается сильным специалистом, но с большими достижениями у него за последнее время негусто», — сообщает Зислис.