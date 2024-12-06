В «Авангарде» определились с должностью генерального менеджера

Анонимный телеграм-канал «АренаБреда» назвал фамилию нового генерального менеджера омского «Авангарда».
Им стал директор Академии «ястребов» Кирилл Алексеев. 43-летний Алексеев с 2022 года занимал должность главного тренера Академии, а спустя год получил должность директора. На новом месте Алексеев фактически займёт место Евгения Забуги, который покинул клуб неделю назад.
Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис добавляет, что сменится и ассистент генменеджера.
«По моей информации, Кирилл Лямин покидает “Авангард”. В клубе он занимал пост ассистента генерального менеджера и отвечал за ВХЛ. Теперь курировать это направление, также как и МХЛ, будет Вячеслав Ренёв. Он несколько лет был главным скаутом клубной Академии и считается сильным специалистом, но с большими достижениями у него за последнее время негусто», — сообщает Зислис.
Лямин выступал за «Авангард» как хоккеист с 2011 по 2015 год. В прошлом году, сразу по завершении спортивной карьеры, он вернулся в Омск на руководящую должность.