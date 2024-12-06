В Приморье ушла из жизни видная деятельница Церкви

Приморская епархия сообщила о тяжёлой утрате, которую понесли все православные региона. Ушла из жизни настоятельница Казанского монастыря в селе Раздольное, игумения Феодосия.
Она скончалась в реанимационном отделении Краевой больницы после перенесённого инсульта. Настоятельнице был 61 год.
Игумения Феодосия — в миру Вера Михайловна Байкова. Она родилась в Кировской области. После смерти родителей с десятилетнего возраста воспитывалась приёмными родителями в г. Владивостоке.
Здесь она окончила школу с золотой медалью и Технологический институт с красным дипломом. Занималась предпринимательской деятельностью в Приморье и вырастила шестерых детей — одного своего и пятерых приёмных.
С 1996 по 2006 гг. несла послушание уставщика и чтеца в храме св. прав. Иоанна Кронштадтского в Покровском парке г. Владивостока. В 2008 году была пострижена в монашество.
Обязанности настоятеля монастыря в Раздольном Феодосия исполняла с 2021 года.
Как рассказывают знавшие матушку Феодосию приморцы, монастырь она возродила буквально из руин. В епархии говорят, что смерть настоятельницы Казанского монастыря стала невосполнимой утратой.