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В Приморье ушла из жизни видная деятельница Церкви

Настоятельница Казанского монастыря скончалась после инсульта.

Источник: Владивостокская епархия

Приморская епархия сообщила о тяжёлой утрате, которую понесли все православные региона. Ушла из жизни настоятельница Казанского монастыря в селе Раздольное, игумения Феодосия.

Она скончалась в реанимационном отделении Краевой больницы после перенесённого инсульта. Настоятельнице был 61 год.

Игумения Феодосия — в миру Вера Михайловна Байкова. Она родилась в Кировской области. После смерти родителей с десятилетнего возраста воспитывалась приёмными родителями в г. Владивостоке.

Здесь она окончила школу с золотой медалью и Технологический институт с красным дипломом. Занималась предпринимательской деятельностью в Приморье и вырастила шестерых детей — одного своего и пятерых приёмных.

С 1996 по 2006 гг. несла послушание уставщика и чтеца в храме св. прав. Иоанна Кронштадтского в Покровском парке г. Владивостока. В 2008 году была пострижена в монашество.

Обязанности настоятеля монастыря в Раздольном Феодосия исполняла с 2021 года.

Как рассказывают знавшие матушку Феодосию приморцы, монастырь она возродила буквально из руин. В епархии говорят, что смерть настоятельницы Казанского монастыря стала невосполнимой утратой.