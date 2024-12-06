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Подозреваемый в убийстве пенсионеров в Сарове может выйти на свободу

Подозреваемый в жестоком убийстве двух пенсионеров в Сарове может выйти на свободу, если срок его задержания истечёт.

Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент подозреваемого в убийстве допрашивают.

Мужчина в свою очередь отрицает свою причастность в преступлению. По закону срок его задержания не может превышать 48 часов.

Также есть вариант, что по решению суда ему могут продлить срок задержание ещё на 72 часа для проверки на причастность к преступлению и предъявления обвинений, но если доказательств будет недостаточно — его отпустят на свободу.

Ранее в Следственном комитете Нижегородской области заявили об обнаружении двух трупов в квартире в Сарове: обезглавленной женщины и мужчины с ножевыми ранениями.

Позднее в СК заявили о задержании подозреваемого в жестоком убийстве.

СК