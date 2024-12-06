Подозреваемый в убийстве пенсионеров в Сарове может выйти на свободу

Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент подозреваемого в убийстве допрашивают.
Мужчина в свою очередь отрицает свою причастность в преступлению. По закону срок его задержания не может превышать 48 часов.
Также есть вариант, что по решению суда ему могут продлить срок задержание ещё на 72 часа для проверки на причастность к преступлению и предъявления обвинений, но если доказательств будет недостаточно — его отпустят на свободу.
Ранее в Следственном комитете Нижегородской области заявили об обнаружении двух трупов в квартире в Сарове: обезглавленной женщины и мужчины с ножевыми ранениями.
Позднее в СК заявили о задержании подозреваемого в жестоком убийстве.