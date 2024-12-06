Ликсутов: Автоматическая активация пополнения «Тройки» и карты москвича тестируется во всех трамваях

«В мае 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске активации пополнения “Тройки” и карты москвича на турникетах метро и МЦК. С этого момента пассажиры воспользовались опцией более 6,3 млн раз. После проверки работы технологии запустим ее в полноценном режиме в трамваях», — сказал Ликсутов.