«Заберите посылку!»: новый способ мошенничества появился в Новосибирске

Жулики узнают минимальные персональные данные жертвы и отправляют на ее имя посылку наложенным платежом. В коробку, как правило, кладут какой-нибудь мусор, а содержимое оценивают, в зависимости от личной жадности, от 3 до 12 тысяч рублей. Жертва идет на почту, где от нее требуют эту посылку оплатить. В результате человек отправляет деньги неизвестным жуликам и, только принеся коробку домой, понимает, что его обманули.