«Заберите посылку!»: новый способ мошенничества появился в Новосибирске

— Я ничего не заказывала. Отделение почты не мое: ни по прописке, ни по фактическому месту проживания, — рассказала «Прецеденту» Екатерина. — Я посмотрела на сайте «Почты России» по номеру отправления — это какая-то бандероль. Подумала, что за бред…
Получать посылку Екатерина не пошла и тем самым уберегла себя от потери денег.
Жертвами этой схемы мошенничества уже стали десятки людей в разных городах России. И вот — дошло до Сибири. Механизм обмана с предостережением не попадаться подробно описан на сайте banki.ru.
Жулики узнают минимальные персональные данные жертвы и отправляют на ее имя посылку наложенным платежом. В коробку, как правило, кладут какой-нибудь мусор, а содержимое оценивают, в зависимости от личной жадности, от 3 до 12 тысяч рублей. Жертва идет на почту, где от нее требуют эту посылку оплатить. В результате человек отправляет деньги неизвестным жуликам и, только принеся коробку домой, понимает, что его обманули.
Часто людей заманивают обещанием подарков или сюрпризов в случае скорейшего получения и оплаты бандероли.
Тем, кто не приходит забирать фейковые посылки, злоумышленники начинают писать сообщения с угрозами «взыскать стоимость заказа через суд» или внести в «черный список покупателей» (такого на самом деле не существует).
— Первое, что необходимо сделать, — заблокировать номер мошенников и ни в коем случае не забирать товар в отделении почты. В случае, если вы не хотите оставлять мошенников безнаказанными, необходимо обратиться в правоохранительные органы, — советуют правоохранители.
Екатерина СОСНИНА.