V Всероссийский антикоррупционный диктант стартовал в Хабаровском крае

— Для написания диктанта выделяется временной промежуток в 30 минут. Каждый участник, завершивший диктант успешно, будет награжден сертификатом на свое имя. Важно улучшать свои познания в данной сфере, поскольку многие граждане не осознают своего участия в коррупционных проступках. Обществу необходимо занять активную позицию в борьбе с этим явлением, — сказала начальник отдела противодействия коррупции администрации региона Ольга Шахматова.