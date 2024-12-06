V Всероссийский антикоррупционный диктант стартовал в Хабаровском крае

Гражданам предлагается повысить осведомленность о борьбе с коррупцией, приняв участие в образовательном проекте. Акция проводится в связи с предстоящим Международным днем борьбы с коррупцией 9 декабря (0+), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Диктант, открытый для всех, продлится до 15 декабря 2024 года. Он содержит 40 вопросов, проверяющих знание законов о противодействии коррупции. Практические задания помогут закрепить полученные знания на смоделированных ситуациях.
— Для написания диктанта выделяется временной промежуток в 30 минут. Каждый участник, завершивший диктант успешно, будет награжден сертификатом на свое имя. Важно улучшать свои познания в данной сфере, поскольку многие граждане не осознают своего участия в коррупционных проступках. Обществу необходимо занять активную позицию в борьбе с этим явлением, — сказала начальник отдела противодействия коррупции администрации региона Ольга Шахматова.
Диктант продвигается совместно с государственными, образовательными и некоммерческими организациями с просветительской целью. Он соответствует целям Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального плана по борьбе с коррупцией на 2021−2024 годы. Перейти к вопросам онлайн можно на сайте антикорр-диктант.рф.
Кроме того, 9 декабря в регионе пройдет прямая телефонная линия по вопросам антикоррупционного просвещения. Эксперты министерств и исполнительных органов ответят на вопросы граждан.